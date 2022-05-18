Кобелев: Найти замену Венделу в России — нереально

Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о возможном уходе полузащитника «Зенита» Вендела.

«Станет ли уход Вендела потерей для «Зенита»? Мне кажется, что да. Вендел и Клаудиньо — на сегодня ключевые игроки «Зенита». Уход одного из них, не дай бог обоих, конечно, повлечет за собой потерю качества», — цитирует Кобелева «РБ Спорт».

По мнению экс-тренера, Вендел является одним из самых полезных игроков, он дает большой объем, качественно выполняет свои функции и в защите, и в атаке. Кобелев считает, что в России не найти такого футболиста, равного по уровню Вендела.