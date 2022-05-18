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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кобелев: Найти замену Венделу в России — нереально

18 Мая 2022 • 23:49 Комментировать
Нижний Новгород
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Зенит
3.45 3.75 2.03
21.05 17:00

Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о возможном уходе полузащитника «Зенита» Вендела.

«Станет ли уход Вендела потерей для «Зенита»? Мне кажется, что да. Вендел и Клаудиньо — на сегодня ключевые игроки «Зенита». Уход одного из них, не дай бог обоих, конечно, повлечет за собой потерю качества», — цитирует Кобелева «РБ Спорт».

По мнению экс-тренера, Вендел является одним из самых полезных игроков, он дает большой объем, качественно выполняет свои функции и в защите, и в атаке. Кобелев считает, что в России не найти такого футболиста, равного по уровню Вендела.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Кобелев Маркус Вендел РПЛ Клаудиньо
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