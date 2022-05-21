Дзюба - в атаке «Зенита» на матч с «Нижним Новгородом»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак озвучил стартовый состав своей команды на поединок 30-го тура российской Премьер-лиги против «Нижнего Новгорода». Примечательно, что с первых минут на поле появится нападающий Артём Дзюба, который может покинуть «сине-бело-голубых» этим летом.

В стартовом составе чемпиона России появятся: Одоевский, Круговой, Адамов, Алип, Оздоев, Сутормин, Кузяев, Мостовой, Барриос, Дзюба, Сергеев.

Игра состоится на стадионе в Нижнем Новгороде, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Следить за текстовой трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.