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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тихонов: Семак справляется, но всё зависит от игроков

20 Мая 2022 • 15:22 Комментировать
Нижний Новгород
...
Зенит
3.00 3.50 2.35
21.05 17:00

Экс-игрок «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о работе главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Семак справляется. Возьмите другого тренера, поставьте его — результат будет такой же. Все зависит от игроков. Если у тебя их мало для решения задач, то кого ни поставь, не будет результата», — цитирует Тихонова «Чемпионат».

Бывший футболист заявил, что одним из важных факторов в работе тренера является доверие. Тихонов вспомнил опыт работы Доменико Тедеско в «Спартаке», когда первые полгода у него ничего не клеилось в команде, но в следующем сезоне немецко-итальянский специалист смог завоевать серебряные медали.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Андрей Тихонов РПЛ
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