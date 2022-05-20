Тихонов: Семак справляется, но всё зависит от игроков

Экс-игрок «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о работе главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Семак справляется. Возьмите другого тренера, поставьте его — результат будет такой же. Все зависит от игроков. Если у тебя их мало для решения задач, то кого ни поставь, не будет результата», — цитирует Тихонова «Чемпионат».

Бывший футболист заявил, что одним из важных факторов в работе тренера является доверие. Тихонов вспомнил опыт работы Доменико Тедеско в «Спартаке», когда первые полгода у него ничего не клеилось в команде, но в следующем сезоне немецко-итальянский специалист смог завоевать серебряные медали.