Губерниев рассказал, какой поступок Дзюбы сможет возбудить болельщиков

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев дал совет нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе по поводу клуба, где ему стоит продолжить карьеру.

Напомним, ранее Дзюба объявил о своём уходе из петербургского клуба, в котором он провёл семь лет.

«Я бы предложил ему идти в «Металлист» из Королёва, может, заодно и содержать команду сможет», — приводят слова Губерниева РИА Новости.

Также журналист выступил за возвращение футболиста в «Спартак», воспитанником которого он является. Губерниев считает, что болельщики возбудятся от такого трансфера.

В минувшем сезоне 33-летний нападающий провёл в составе «Зенита» 39 матчей, забив в них 13 голов и отдав 10 результативных передач.