Агент неоднозначно ответил на вопрос о будущем Вендела в «Зените»

Агент полузащитника «Зенита» Вендела Тьяго Рибейро высказался о будущем своего клиента в составе питерского клуба.

«Рано говорить, мы всё ещё ждём и смотрим на то, как будет развиваться ситуация», — приводит слова Рибейро «РБ Спорт».

Сообщается, что интерес к футболисту проявляет ряд испанских клубов.

В текущем сезоне 24-летний бразилец провёл за «Зенит» 35 матчей, в которых отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Контракт полузащитника с петербургским клубом рассчитан до лета 2025 года.