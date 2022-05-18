Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент неоднозначно ответил на вопрос о будущем Вендела в «Зените»

18 Мая 2022 • 16:10 Комментировать
Нижний Новгород
...
Зенит
3.55 3.75 1.98
21.05 17:00

Агент полузащитника «Зенита» Вендела Тьяго Рибейро высказался о будущем своего клиента в составе питерского клуба.

«Рано говорить, мы всё ещё ждём и смотрим на то, как будет развиваться ситуация», — приводит слова Рибейро «РБ Спорт».

Сообщается, что интерес к футболисту проявляет ряд испанских клубов. 

В текущем сезоне 24-летний бразилец провёл за «Зенит» 35 матчей, в которых отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Контракт полузащитника с петербургским клубом рассчитан до лета 2025 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Тьяго Рибейро Маркус Вендел
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НИЖНИЙ НОВГОРОД ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Мая
16:44 · Россия. Премьер-лига
В Европе интересуются нападающим «Динамо»
16:10 · Россия. Премьер-лига
Агент неоднозначно ответил на вопрос о будущем Вендела в «Зените»
15:59 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» может потерять форварда из-за его нежелания играть в России
15:57 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили назвал легионера, которого стоит сохранить «Спартаку»
15:31 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Зенита» Молло заявил, что агенты украли у него от 10 до 15 миллионов евро
14:53 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Все атакующие легионеры «Зенита» сильнее Языджи»
14:25 · Россия. Премьер-лига
Широков — об уходе Фернандеса: «Зря паспорт дали, что сказать»
14:10 · Россия. Премьер-лига
Мостовой рассказал, какой российский клуб не подойдёт Черышеву
13:31 · Кубок России
Стало известно, сколько зрителей смогут посетить финал Кубка России
13:25 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок ЦСКА: Если Фернандес действительно решил уйти, то нужно устроить ему проводы
13:24 · Россия. Премьер-лига
Губерниев не хочет, чтобы Черышев возвращался в Россию
13:19 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» готов продать всех легионеров, которые сейчас находятся в аренде
13:14 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: Черышеву уже давно поступали предложения из России, но он отказывался 1
13:02 · Россия. Премьер-лига
Ботхейм разорвал контракт с «Краснодаром»
12:57 · Россия. Премьер-лига
Агент Языджи высказался о будущем турецкого игрока в ЦСКА
Все новости
Рекомендуем