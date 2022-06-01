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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой считает, что Кержаков должен остаться в «Нижнем Новгороде»

01 Июня 2022 • 15:06 Комментировать
Нижний Новгород
1:0
Зенит
окончен

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением об уходе Александра Кержакова с поста главного тренера «Нижнего Новгорода».

Экс-футболист считает, что Кержаков должен продолжить работу с командой.

«Александр выполнил хорошую работу, оставил команду в РПЛ — это немногим даётся. Тем более все думали, что «Нижний Новгород» уйдёт либо в переходные матчи, либо вылетит. Считаю неправильным, если Кержаков уйдёт», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Мостовой отметил, что Кержаков справился с поставленной перед командой задачей, в отличии от других специалистов, которых не убирают несмотря на на что.

Ранее сообщалось, что руководство нижегородского клуба приняло решение прекратить сотрудничество с Кержаковым.  

По итогам минувшего сезона РПЛ «Нижний Новгород» под руководством 39-летнего тренера занял 11-е место в турнирной таблице, сохранив прописку в Премьер-лиге.  

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Евро-Футбол.Ру,
Нижний Новгород Александр Кержаков Александр Мостовой
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