Мостовой считает, что Кержаков должен остаться в «Нижнем Новгороде»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением об уходе Александра Кержакова с поста главного тренера «Нижнего Новгорода».

Экс-футболист считает, что Кержаков должен продолжить работу с командой.

«Александр выполнил хорошую работу, оставил команду в РПЛ — это немногим даётся. Тем более все думали, что «Нижний Новгород» уйдёт либо в переходные матчи, либо вылетит. Считаю неправильным, если Кержаков уйдёт», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Мостовой отметил, что Кержаков справился с поставленной перед командой задачей, в отличии от других специалистов, которых не убирают несмотря на на что.

Ранее сообщалось, что руководство нижегородского клуба приняло решение прекратить сотрудничество с Кержаковым.

По итогам минувшего сезона РПЛ «Нижний Новгород» под руководством 39-летнего тренера занял 11-е место в турнирной таблице, сохранив прописку в Премьер-лиге.