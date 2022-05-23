«Зенит» продлит контракт с Семаком

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев рассказал о будущем главного тренера клуба Сергея Семака.

«Правда ли, что «Зенит» хочет продлить контракт с Семаком на три года? Правда», — заявил Медведев «Чемпионату».

Ранее в СМИ была информация о том, что у Семака предусмотрена опция автоматического продления соглашения, но в «Зените» довольны специалистом и предложили новое соглашение.

«Зенит» выиграл Российскую премьер-лигу сезона 2021/22, набрав 65 очков.

Сергей Семак возглавил клуб в 2018 году, за это время он четыре раза стал чемпионом России, выиграл Кубок России и два раза стал обладателем Суперкубка страны.