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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» продлит контракт с Семаком

23 Мая 2022 • 22:57 Комментировать
Нижний Новгород
1:0
Зенит
окончен

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев рассказал о будущем главного тренера клуба Сергея Семака.

«Правда ли, что «Зенит» хочет продлить контракт с Семаком на три года? Правда», — заявил Медведев «Чемпионату».

Ранее в СМИ была информация о том, что у Семака предусмотрена опция автоматического продления соглашения, но в «Зените» довольны специалистом и предложили новое соглашение.

«Зенит» выиграл Российскую премьер-лигу сезона 2021/22, набрав 65 очков.

Сергей Семак возглавил клуб в 2018 году, за это время он четыре раза стал чемпионом России, выиграл Кубок России и два раза стал обладателем Суперкубка страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак РПЛ Александр Медведев
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