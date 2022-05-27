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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Титов: «Уже в 18-19 лет Дзюба был дерзким»

27 Мая 2022 • 10:19 Комментировать
Нижний Новгород
1:0
Зенит
окончен

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов поделился мнением о бывшем нападающем «красно-белых» Артёме Дзюбе.

Экс-футболист отметил, что Дзюба выделялся непростым характером ещё в возрасте 18-19 лет, без которого ему вряд ли бы удалось многого достичь.

«В 18-19 лет он уже был дерзкий, но — мастер. Было понятно, что растёт футболист. Так и получилось. Без спортивной наглости он столько бы не добился бы», — приводит слова Титова «Чемпионат».

Напомним, Дзюба является воспитанником «Спартака», но последние семь лет своей карьеры он провёл в «Зените». По окончании минувшего сезона нападающий объявил о своём уходе из петербургского клуба.

В прошедшем сезоне 33-летний Дзюба провёл в составе «Зенита» 39 матча, забив 13 голов и отдав 10 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Егор Титов Артём Дзюба
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