Карпин о результатах «Зенита»: «Это заслуга Семака»

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин высоко оценил работу наставника «Зенита» Сергея Семака.

«Сколько в гегемонии «Зенита» заслуги Семака? Я считаю, это полностью заслуга Семака», — сказал Карпин Sport 24.

«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона 2021/22, набрав 65 очков в турнире. Петербургский клуб оформил очередное чемпионство за три тура до завершения Российской премьер-лиги. Ближайший преследователь «Сочи» смог набрать лишь 56 очков, завоевав серебряные медали в последнем туре, благодаря победе над «Динамо» (3:0). «Бело-голубые» стали третьими, имея в активе 53 зачетных балла.