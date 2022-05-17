Экс-форвард «Локомотива», «Динамо» и других европейских клубов Дмитрий Булыкин в интервью «Евро-Футбол.Ру» оценил возможный переход нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в «Фенербахче».

«Если ему сейчас там в три раза больше дают, чем в «Зените», то лучше уезжать. А, если дают меньше, то здесь, надо подумать и я бы на его месте взвесил все «за» и «против». Нужно увидеть все нюансы, чтобы переходить в команду, для игр в Европе. В «Зените» у Дзюбы очень комфортная среда даже если и понизят зарплату», — сказал Булыкин.

Ранее мы сообщили о том, что Дзюба в летнее трансферное окно может перейти в турецкий «Фенербахче».

Дзюба склоняется к переходу в стамбульский клуб, а не в белградскую «Црвену Звезду». Артём считает, что в Турции уровень футбола выше, чем в Сербии.

В этом сезоне на счету форварда 13 забитых мячей и десять ассистов в 38 матчах на клубном уровне.