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Булыкин – о возможном переходе Дзюбы в «Фенербахче»: «Если ему предлагают в три раза больше, чем в «Зените» - лучше уезжать эксклюзив

17 Мая 2022 • 17:19 Комментировать (1)
Нижний Новгород
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Зенит
3.75 3.65 1.95
21.05 17:00

Экс-форвард «Локомотива», «Динамо» и других европейских клубов Дмитрий Булыкин в интервью «Евро-Футбол.Ру» оценил возможный переход нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в «Фенербахче».

«Если ему сейчас там в три раза больше дают, чем в «Зените», то лучше уезжать. А, если дают меньше, то здесь, надо подумать и я бы на его месте взвесил все «за» и «против». Нужно увидеть все нюансы, чтобы переходить в команду, для игр в Европе. В «Зените» у Дзюбы очень комфортная среда даже если и понизят зарплату», — сказал Булыкин.

Ранее мы сообщили о том, что Дзюба в летнее трансферное окно может перейти в турецкий «Фенербахче».

Дзюба склоняется к переходу в стамбульский клуб, а не в белградскую «Црвену Звезду». Артём считает, что в Турции уровень футбола выше, чем в Сербии.

В этом сезоне на счету форварда 13 забитых мячей и десять ассистов в 38 матчах на клубном уровне.


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Фенербахче Дмитрий Булыкин Артём Дзюба РПЛ
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