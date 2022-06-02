Дзюба склоняется к переходу в турецкий клуб

Нападающий Артём Дзюба, недавно объявивший о своём уходе из «Зенита», пока не решил, где продолжит спортивную карьеру.

Как сообщается «Матч ТВ», приоритетным вариантом для футболиста является переход в турецкий клуб. Продолжение карьеры в России маловероятно.

В прошедшем сезоне 33-летний Дзюба провёл в составе питерской команды 39 матчей, забив в них 13 голов и отдав 10 результативных передач.

Ранее сообщалось, что интерес к бывшему капитану сборной России проявляет турецкий «Фенербахче».

Напомним, Дзюба является воспитанником «Спартака», но в 2015 году нападающий перешёл в «Зенит, в составе которого провёл в общей сложности 249 матчей, забив 108 голов и отдав 70 результативных передач.