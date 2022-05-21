Кавазашвили: Кержаков явно постарается отобрать очки у «Зенита»

Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался по поводу предстоящего матча между «Нижним Новгородом» и «Зенитом».

Кавазашвили сказал «Матч ТВ», что тренер нижегородского клуба Александр Кержаков постарается отобрать очки у своей бывшей команды. Эксперт отметил, что при всём уважении к Кержакову, но «Нижний Новгород» вряд ли сможет одержать победу. Экс-вратарь считает, что «Зенит» в статусе чемпиона не проиграет последний матч сезона.

Напомним, что поединок между «Нижним Новгородом» и «Зенитом» состоится сегодня в 17.00 по московскому времени.