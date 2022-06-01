Романцев: «Брать возрастного Дзюбу — это риск для клуба»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о будущем нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, который решил покинуть петербургский клуб летом нынешнего года.

Специалист считает, приглашение 33-летнего Дзюбы — это риск для любого клуба, так игрокам в таком возрасте легче получить травму. Поэтому вряд ли форварду удастся заключить долгосрочное соглашение.

«Артём не молодеет. И с каждым годом это создаёт свои трудности. Кроме того, он один из тех, кто находится под постоянным давлением трибун и СМИ. Но если форвард, проведя на поли почти вдвое меньше времени, чем в прошлом чемпионате, остаётся в лидерах по системе «гол плюс пас», значит, он настоящий мастер», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

Напомним, в минувшем сезоне Дзюба провёл за «Зенит» 39 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 10 результативных передач. Цвета петербургского клуба форвард защищает с 2015 года. Ранее сообщалось, что интерес к экс-капитану сборной России проявляют клубы из Сербии, Турции и МЛС.