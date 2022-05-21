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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аршавин рассказал о самом холодном матче в своей карьере

21 Мая 2022 • 13:54 Комментировать
Нижний Новгород
...
Зенит
3.00 3.50 2.35
Через 2 ч. 28 мин.

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился воспоминаниями о самом холодном матче в своей карьере.

«Самый холодный матч я играл в Мурманске, когда мне было 15-16 лет. Мы играли скорее всего в феврале, в минус 30. Наш вратарь не мог мяч выбить из своей штрафной. После первого тайма меня заменили, я просто батарею поставил», — приводит слова Аршавина «Чемпионат».

В бытность игроком Аршавин защищал цвета «Зенита», «Арсенала», «Кубани» и «Кайрата». Форвард завершил игровую карьеру в 2018 году. В настоящий момент бывший футболист занимает административную должность в родном для себя «Зените».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Аршавин
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