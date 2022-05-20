«Нижний Новгород» хочет оставить Кравцова в клубе

Гендиректор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов сказал, что команде хотелось бы сохранить полузащитника Кирилла Кравцова.

«У нас аренда с отзывом в любое трансферное окно. Мы будем вести переговоры, потому что нам интересно, чтобы Кирилл остался. Он хорошо себя проявил. Помог нам, да и думаю, что еще поможет!» — цитирует слова Измайлова «Чемпионат».

Права на 19-летнего хавбека принадлежат «Зениту». Кравцов пополнил состав «Нижнего Новгорода» в феврале 2022 года. Всего в текущем сезоне полузащитник принял участие в 23 матчах, забил один гол и сделал одну голевую передачу с учетом всех турниров.