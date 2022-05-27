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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кержаков сказал, покинет ли он «Нижний Новгород»

27 Мая 2022 • 19:11 Комментировать
Нижний Новгород
1:0
Зенит
окончен

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков ответил на вопрос о своём будущем в клубе.

«Покидаю ли я «Нижний»? Пока ничего не могу сказать вам по этому поводу», — приводит слова Кержакова «РБ Спорт».

Ранее СМИ сообщили о том, что наставник молодежной сборной России Михаил Галактионов возглавит нижегородский клуб.

В первом сезоне РПЛ после выхода из Футбольной национальной лиги «Нижний Новгород» занял 11-е место, набрав 33 очка в 30 матчах.  

Александр Кержаков, ранее работавший в «Томи» и сборной России до 17-ти лет, принял «Нижний» в июне прошлого года, проработав с командой один сезон на текущий момент.

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Евро-Футбол.Ру,
Нижний Новгород Александр Кержаков Михаил Галактионов РПЛ
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