Кержаков сказал, покинет ли он «Нижний Новгород»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков ответил на вопрос о своём будущем в клубе.

«Покидаю ли я «Нижний»? Пока ничего не могу сказать вам по этому поводу», — приводит слова Кержакова «РБ Спорт».

Ранее СМИ сообщили о том, что наставник молодежной сборной России Михаил Галактионов возглавит нижегородский клуб.

В первом сезоне РПЛ после выхода из Футбольной национальной лиги «Нижний Новгород» занял 11-е место, набрав 33 очка в 30 матчах.

Александр Кержаков, ранее работавший в «Томи» и сборной России до 17-ти лет, принял «Нижний» в июне прошлого года, проработав с командой один сезон на текущий момент.