Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал возможный переход Артёма Дзюбы в «Фенербахче».

«Потянет или не потянет он уровень «Фенербахче», это уже его проблема. То, что он уходит из «Зенита», это правильное решение. Смысл на лавке то сидеть? Он уже давно не тянет настоящий хороший футбол. На столба что ли играть всё время? Это уже прошлое. Так мы играли на чемпионате мира 2018. А так Дзюба - немобильный футболист. Он - игрок зависимый. Да, он может сыграть головой, оттолкнуть кого-то, но это вся его работа. Пусть попробует себя в другой команде.

Почему Дзюба склоняется к варианту с «Фенербахче», а не с «Црвеной Звездой»? В Турции ему будет поинтереснее играть. Сербия - маленькая страна, что там, на автобусе два часа туда-обратно проехать можно. А в Турции поинтереснее. «Фенербахче» и в еврокубках играть будет. Так что выбор правильный. Вообще лучше бы поехал в «Ференцварош» к Черчесову. Он с ним в хороших отношениях. Это было бы лучшим вариантом для Артёма. Черчесов сейчас там на коне, завоевал трофеи», - сказал Пономарёв.