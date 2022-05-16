Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Владимир Пономарёв: «Дзюба уже давно не тянет настоящий хороший футбол» эксклюзив

16 Мая 2022 • 16:01 Комментировать
Нижний Новгород
...
Зенит
3.85 3.65 1.93
21.05 17:00

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал возможный переход Артёма Дзюбы в «Фенербахче».

«Потянет или не потянет он уровень «Фенербахче», это уже его проблема. То, что он уходит из «Зенита», это правильное решение. Смысл на лавке то сидеть? Он уже давно не тянет настоящий хороший футбол. На столба что ли играть всё время? Это уже прошлое. Так мы играли на чемпионате мира 2018. А так Дзюба - немобильный футболист. Он - игрок зависимый. Да, он может сыграть головой, оттолкнуть кого-то, но это вся его работа. Пусть попробует себя в другой команде.

Почему Дзюба склоняется к варианту с «Фенербахче», а не с «Црвеной Звездой»? В Турции ему будет поинтереснее играть. Сербия - маленькая страна, что там, на автобусе два часа туда-обратно проехать можно. А в Турции поинтереснее. «Фенербахче» и в еврокубках играть будет. Так что выбор правильный. Вообще лучше бы поехал в «Ференцварош» к Черчесову. Он с ним в хороших отношениях. Это было бы лучшим вариантом для Артёма. Черчесов сейчас там на коне, завоевал трофеи», - сказал Пономарёв.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Артём Дзюба Владимир Пономарёв
Делайте ставку на матч
1
X
2
fonbet
3.85
3.65
1.93
 zenit
4.04
3.83
2.03
 winline
3.89
3.69
1.95
 astrabet
3.85
3.65
1.93
 Melbet
4.00
3.80
2.01
Сделать ставку на матч
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Прогнозы на предстоящие матчи
Сампдория
1.77
Фиорентина
Сампдория
Фиорентина
19:30
Ювентус
2.41
Лацио
Ювентус
Лацио
21:45
Ньюкасл
2.05
Арсенал
Ньюкасл
Арсенал
22:00
Саутгемптон
1.50
Ливерпуль
Саутгемптон
Ливерпуль
21:45
от экспертов
Саутгемптон
2.12
Ливерпуль
Саутгемптон
Ливерпуль
21:45
Айнтрахт Фр
2.14
Глазго Рейнджерс
Айнтрахт Фр
Глазго Рейнджерс
18.05 в 22:00
Все прогнозы
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НИЖНИЙ НОВГОРОД ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Мая
17:10 · Россия. Премьер-лига
Попов: Я не верю, что «Рубин» покинет РПЛ
16:43 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: Не вижу, за счёт чего «Спартак» может побеждать
16:30 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Динамо» важно выиграть оба последних матча
16:18 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: Хорошо, что Салихова так переживает за команду
16:16 · Россия. Премьер-лига
Смородская назвала причину неудач «Рубина»
16:09 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Рубин» сам во всём виноват
16:02 · Россия. Премьер-лига
Булатов: «Хлусевич очень хорош в разрушении, но на позиции латераля ему не хватает техники»
15:52 · Россия. Премьер-лига
Смородская дала совет Дзюбе 1
15:29 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв — о фейке с Дзюбой: «Безобразие! Всё изуродовали, всё исковеркали»
15:22 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: Дзюба всё всем доказал
15:13 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Спартака» рассказал, каким вратарём лучше усилиться «Зениту» вместо Лантратова 2
15:12 · Россия. Премьер-лига
Салихова: Будь воля КДК, посадили бы «Спартак» в автозаки, а не на карточки 1
14:58 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов о будущем Шатова: Он сам должен решить, хочет ли остаться в команде
14:43 · Россия. Премьер-лига
Агент Жиго: Мой клиент не покинет «Спартак» до окончания сезона
14:17 · Россия. Премьер-лига
Малюков: Березуцким нужно дать шанс
Все новости
Рекомендуем