Медведев о вратарях «Зенита»: Пока не могу раскрыть подробности

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев поделился информацией о проблемах на вратарской позиции.

«У Кержакова заканчивается контракт, но есть несколько дней, чтобы с ним поговорить. Станислав Крицюк получил тяжелейшую травму, и сроки восстановления затягиваются», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

Представитель «Зенита» отметил, что вопрос с вратарями решается, но подробности пока не будут раскрыты.

Ранее была информация, что петербургский клуб активно следит за голкипером «Химок» Ильёй Лантратовым. Стоимость 26-летнего вратаря по данным transfermarkt составляет два миллиона евро.