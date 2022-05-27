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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Медведев о вратарях «Зенита»: Пока не могу раскрыть подробности

27 Мая 2022 • 21:11 Комментировать
Нижний Новгород
1:0
Зенит
окончен

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев поделился информацией о проблемах на вратарской позиции.

«У Кержакова заканчивается контракт, но есть несколько дней, чтобы с ним поговорить. Станислав Крицюк получил тяжелейшую травму, и сроки восстановления затягиваются», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

Представитель «Зенита» отметил, что вопрос с вратарями решается, но подробности пока не будут раскрыты.

Ранее была информация, что петербургский клуб активно следит за голкипером «Химок» Ильёй Лантратовым. Стоимость 26-летнего вратаря по данным transfermarkt составляет два миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Михаил Кержаков Станислав Крицюк РПЛ Александр Медведев Илья Лантратов
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