Радимов: «Все атакующие легионеры «Зенита» сильнее Языджи»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов считает, что петербургскому клубу не стоит подписывать хавбека ЦСКА Юсуфа Языджи.

Ранее стало известно, что руководство армейцев не станет выкупать турецкого футболиста у французского «Лилля». На этом фоне появились слухи о возможном переходе Языджи в «Зенит» или «Динамо».

«Все атакующие иностранцы, которые сейчас есть в «Зените», сильнее Языджи», — приводит слова Радимова «Спорт день за днём».

Радимов также не видит смысла в покупке футболиста лишь для того, чтобы «сгноить его на скамейке запасных», ослабив конкурента. Кроме того, зенитовец отметил травматичность Языджи.

В текущем сезоне турецкий полузащитник провёл в составе ЦСКА 12 матчей, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи.