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Радимов: «Все атакующие легионеры «Зенита» сильнее Языджи»

18 Мая 2022 • 14:53 Комментировать
Нижний Новгород
...
Зенит
3.55 3.75 1.98
21.05 17:00

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов считает, что петербургскому клубу не стоит подписывать хавбека ЦСКА Юсуфа Языджи.

Ранее стало известно, что руководство армейцев не станет выкупать турецкого футболиста у французского «Лилля». На этом фоне появились слухи о возможном переходе Языджи в «Зенит» или «Динамо».

«Все атакующие иностранцы, которые сейчас есть в «Зените», сильнее Языджи», — приводит слова Радимова «Спорт день за днём».

Радимов также не видит смысла в покупке футболиста лишь для того, чтобы «сгноить его на скамейке запасных», ослабив конкурента. Кроме того, зенитовец отметил травматичность Языджи.

В текущем сезоне турецкий полузащитник провёл в составе ЦСКА 12 матчей, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи. 
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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Владислав Радимов Языджи
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