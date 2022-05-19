Оздоев покинет «Зенит»

«Зенит» не планирует продлевать контракт с полузащитником команды Магомедом Оздоевым, сообщает «РБ Спорт».

Контракт 29-летнего футболиста с питерским клубом истекает летом нынешнего года. В текущем сезоне на счету Оздоева два гола и одна результативная передача в 15 матчах за «Зенит». Цвета питерцев игрок сборной России защищает с 2018 года.

Также по информации источника, клуб с берегов Невы собирается вернуть из аренды хавбека «Нижнего Новгорода» Кирилла Кравцова. В нынешнем сезоне РПЛ 19-летний футболист отметился одним голом и одной передачей в 10 проведённых играх.