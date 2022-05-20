Аршавин: Слабая конкуренция в РПЛ — это не проблема «Зенита»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о том, что нужно сделать для повышения конкуренции в РПЛ.

«Вы хотите конкуренции в чемпионате? Об этом должен думать не «Зенит», чтобы стать слабее, а другие, чтобы стать сильнее», — передает слова Аршавина «Чемпионат».

Экс-футболист заявил, что если легионеры решат покинуть петербургский клуб, то их спокойно заменят другими игроками.

«Зенит» четвертый раз подряд выиграл Российскую премьер-лигу, оформив первое место за три тура до окончания сезона.

В последней встрече чемпионата России «Зенит» сыграет в гостях с «Нижним Новгородом».