Агент высказался о возможном переходе Языджи в «Зенит»

Агент полузащитника ЦСКА Адам Чебеджи прокомментировал информацию о возможном переходе турецкого футболиста в «Зенит».

«Возможный переход Языджи в «Зенит»? К нам никаких предложений не поступало. И я не знаю, есть ли другие переговоры, которые происходят без нас», — приводит слова Чебеджи «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Языджи может продолжить карьеру в «Зените».

Напомним, полузащитник перешёл в ЦСКА из «Лилля» в январе нынешнего года на правах аренды. В минувшем сезоне 25-лений турок провёл в составе «армейцев» 12 матчей, в которых забил восемь голов и сделал две результативные передачи. В чемпионате Франции на счету футболиста один забитый мяч и одна передача в 22 встречах.