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Гершкович: «Дзюбе есть куда идти»

23 Мая 2022 • 09:34 Комментировать
Нижний Новгород
1:0
Зенит
окончен

Бывший нападающий сборной СССР и тренер Михаил Гершкович прокомментировал уход нападающего Артёма Дзюбы из «Зенита».

Напомним, вчера, 22 мая, 33-летний форвард сделал официальное заявление о том, что решил покинуть питерский клуб.

«Артём остаётся хорошей боевой единицей, и он может принести много пользы новой команде. Я думаю, ему есть куда идти. Хочется пожелать ему удачи. Все самые большие достижения в карьере Дзюбы связаны с «Зенитом», — приводит слова Гершковича «Спорт уик-энд».

Ранее сообщалось, что российский нападающий может продолжить карьеру в Сербии, Турции, а также в США.

В текущем сезоне Дзюба провёл в составе петербургского клуба 39 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.   

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Михаил Гершкович Артём Дзюба
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