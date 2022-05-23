Гершкович: «Дзюбе есть куда идти»

Бывший нападающий сборной СССР и тренер Михаил Гершкович прокомментировал уход нападающего Артёма Дзюбы из «Зенита».

Напомним, вчера, 22 мая, 33-летний форвард сделал официальное заявление о том, что решил покинуть питерский клуб.

«Артём остаётся хорошей боевой единицей, и он может принести много пользы новой команде. Я думаю, ему есть куда идти. Хочется пожелать ему удачи. Все самые большие достижения в карьере Дзюбы связаны с «Зенитом», — приводит слова Гершковича «Спорт уик-энд».

Ранее сообщалось, что российский нападающий может продолжить карьеру в Сербии, Турции, а также в США.

В текущем сезоне Дзюба провёл в составе петербургского клуба 39 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.