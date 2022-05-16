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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Црвена Звезда» поздравила «Зенит» с победой в чемпионате России

16 Мая 2022 • 21:44 Комментировать
Нижний Новгород
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Зенит
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21.05 17:00

Сербский клуб «Црвена Звезда» обратился с поздравлением к «Зениту» с чемпионством в Российской премьер-лиге.

В тексте поздравления отмечается, что команда Сергея Семака набрала 65 очков в 29 матчах и забила 66 голов. Это сделало команду из Санкт-Петербурга самым эффективным клубом России. 

В поздравлении подчёркивается, что такие футболисты как Артём Дзюба, Далер Кузяев и Малком получат возможность показать свой класс в заключительном туре чемпионата России.

«Зенит» в последнем 30-м туре РПЛ сыграет на выезде против «Нижнего Новгорода». Встреча состоится 21 мая, начало – в 17:00 мск.


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Црвена Звезда РПЛ
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