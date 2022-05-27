Газзаев считает, что Дзюба сможет себя проявить в новой команде

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о нападающем «Зенита» Артёме Дзюбе, который принял решение покинуть петербургский клуб.

Специалист отметил вклад, который внёс российский форвард в успехи «Зенита», а также выразил мнение, что футболисту удастся проявить себя в новой команде.

«Важно подчеркнуть, что Дзюба в течение последних четырёх-пяти лет являлся лучшим нападающим чемпионата России, установил много бомбардирских достижений. Он оставил большой след в истории «Зенита», — приводит слова Газзаева «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Дзюба может продолжить карьеру в Европе или различных клубах РПЛ. Возвращение же в родной «Спартак» полностью исключено.

В минувшем сезоне 33-летний форвард провёл в составе питерской команда 39 матчей, забив в них 13 голов и отдав 10 результативных передач.