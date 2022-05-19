Медведев охарактеризовал состояние Дзюбы двумя словами

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о состоянии нападающего команды Артёма Дзюбы.

«Что с Дзюбой? Жив, здоров», — цитирует Медведева Sport24.

Ранее сообщалось, что «Зенит» прекратил переговоры с экс-капитаном сборной России о продлении контракта, которые истекает летом нынешнего года. Интерес к российскому форварду проявляет турецкий клуб «Фенербахче».

В текущем сезоне 33-летний Дзюба провёл в составе питерского клуба 38 матчей, забив в них 13 голов и отдав 10 результативных передач.