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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Медведев охарактеризовал состояние Дзюбы двумя словами

19 Мая 2022 • 16:06 Комментировать
Нижний Новгород
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Зенит
3.30 3.75 2.08
21.05 17:00

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о состоянии нападающего команды Артёма Дзюбы.

«Что с Дзюбой? Жив, здоров», — цитирует Медведева Sport24.

Ранее сообщалось, что «Зенит» прекратил переговоры с экс-капитаном сборной России о продлении контракта, которые истекает летом нынешнего года. Интерес к российскому форварду проявляет турецкий клуб «Фенербахче».

В текущем сезоне 33-летний Дзюба провёл в составе питерского клуба 38 матчей, забив в них 13 голов и отдав 10 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба Александр Медведев
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