Оздоев высказался об уходе Дзюбы из «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев посвятил пост в социальной сети экс-нападающему клуба Артёму Дзюбе.

«С твоим уходом команда потеряла дух, смех, а самое главное лидера. Это огромная потеря, которую не восполнишь просто так», — написал Оздоев в социальной сети.

Полузащитник выразил надежду на то, что он сможет в будущем еще поиграть в одной команде с Дзюбой.

Сегодня, 22 мая, стало известно, что российский форвард «Зенита» Артём Дзюба покидает команду, у него заканчивается контракт. Нападающий выступал за петербургский клуб с 2015 года, перейдя на правах свободного агента из московского «Спартака».