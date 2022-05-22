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Оздоев высказался об уходе Дзюбы из «Зенита»

22 Мая 2022 • 21:33 Комментировать
Нижний Новгород
1:0
Зенит
окончен

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев посвятил пост в социальной сети экс-нападающему клуба Артёму Дзюбе.

«С твоим уходом команда потеряла дух, смех, а самое главное лидера. Это огромная потеря, которую не восполнишь просто так», — написал Оздоев в социальной сети.

Полузащитник выразил надежду на то, что он сможет в будущем еще поиграть в одной команде с Дзюбой.

Сегодня, 22 мая, стало известно, что российский форвард «Зенита» Артём Дзюба покидает команду, у него заканчивается контракт. Нападающий выступал за петербургский клуб с 2015 года, перейдя на правах свободного агента из московского «Спартака».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба Магомед Оздоев РПЛ
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