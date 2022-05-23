Генеральный директор «Зенита» назвал трёх лучших игроков РПЛ в сезоне 2021/22

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев сказал, кто из игроков, по его мнению, был лучшим в завершившемся сезоне РПЛ.

«Лучшие игроки прошедшего сезона? Игорь Акинфеев, Дуглас Сантос, Малком», — цитирует Медведева «РБ Спорт».

«Зенит» стал чемпионом России в четвертый раз подряд под руководством российского специалиста Сергея Семака. Второе место занял «Сочи», бронза досталась московскому «Динамо».

Ранее сообщалось, что «сине-бело-голубые» должны принять участие в одном из предсезонных турниров в конце июня-начале июля. Турниры будут организованы каналом «Матч ТВ» и букмекерской конторой Winline.