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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Генеральный директор «Зенита» назвал трёх лучших игроков РПЛ в сезоне 2021/22

23 Мая 2022 • 20:35 Комментировать
Нижний Новгород
1:0
Зенит
окончен

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев сказал, кто из игроков, по его мнению, был лучшим в завершившемся сезоне РПЛ.

«Лучшие игроки прошедшего сезона? Игорь Акинфеев, Дуглас Сантос, Малком», — цитирует Медведева «РБ Спорт».

«Зенит» стал чемпионом России в четвертый раз подряд под руководством российского специалиста Сергея Семака. Второе место занял «Сочи», бронза досталась московскому «Динамо».

Ранее сообщалось, что «сине-бело-голубые» должны принять участие в одном из предсезонных турниров в конце июня-начале июля. Турниры будут организованы каналом «Матч ТВ» и букмекерской конторой Winline.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Игорь Акинфеев РПЛ Александр Медведев Дуглас Сантос Малком Филипе
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