Радимов: «Зениту» нужно будет доказывать, что он неспроста лидер чемпионата

Наставник «Зенита-2» Владислав Радимов поделился с журналистами ожиданиями от заключительного матча РПЛ между «Нижним Новгородом» и «Зенитом».

Радимов сказал «Чемпионату», что матч будет интересным, так как «Зениту» нужно будет доказывать, что он неспроста является лидером чемпионата», а нижегородскому клубу необходимы очки, чтобы остаться в РПЛ. Тренер отметил, что не знает, сыграют ли в этом поединке футболисты «Зенита-2», так как это уже зависит от Сергея Семака.

Напомним, что встреча между «Нижним Новгородом» и «Зенитом» состоится сегодня в 17.00 по московскому времени. Питерский клуб уже давно досрочно обеспечил себе чемпионский титул.