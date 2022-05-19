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Хомуха: «Кравцов ни в чём не уступает Оздоеву»

19 Мая 2022 • 14:10 Комментировать
Нижний Новгород
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Зенит
3.30 3.75 2.08
21.05 17:00

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Хомуха поделился мнением о решении питерского клуба не продлевать контракт с полузащитником команды Магомедом Оздоевы.

Ранее сообщалось, что 29-летний футболист покинет «Зенит» летом нынешнего года. Зато из аренды вернётся 19-летний игрок «Нижнего Новгорода» Кирилл Кравцов.

Хомуха считает, что Кравцов ничем не уступает Оздоеву, за исключением опыта. Также экс-футболист заявил, что в условиях отсутствия еврокубков петербургский клуб сделает акцент на развитие собственных воспитанников.

«Не думаю, что в любом топ-клубе Оздоев пригодится. В командах среднего уровня Магомед был бы востребован», — приводит слова Хомухи «РБ Спорт».

В текущем сезоне Оздоев провёл за «Зенит» 15 матчей, в которых забил два гола, а также отдал одну результативную передачу.   

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Хомуха Магомед Оздоев Кирилл Кравцов
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