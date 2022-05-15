Дзюба отказал «Црвене Звезде»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба не перейдёт в «Црвену Звезду».

Metaratings сообщает, что Дзюба отказался переходить в сербскую «Црвену Звезду». По информации источника, у футболиста имеется два предложения, одно из них из европейского клуба. Для нападающего этот вариант является приоритетным.

33-летний футболист находится в команде с 2015 года. За это время он принял участие в 249 матчах, забил 108 мячей и отдал 70 голевых передач.

Соглашение игрока с клубом заканчивается в конце июня 2022 года. Ранее стало известно, что в ближайшее время руководство «Зенита» сообщит о будущем Дзюбы.