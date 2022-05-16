Бывший игрок «Спартака» рассказал, каким вратарём лучше усилиться «Зениту» вместо Лантратова

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Виктор Булатов поделился мнением о вратарях «Зенита».

Напомним, ранее сообщалось, что санкт-петербургский клуб может пополниться голкипером «Химок» Ильёй Лантратовым. Однако Булатов предложил руководству «Зенита» альтернативный вариант.

«Все понимают, что нужно усиливать вратарскую бригаду. Кержакову уже 35, Крицюк постоянно травмирован. Одоевский молод. Но зачем покупать Лантратова, когда есть Гойло, свой воспитанник, выступающий за «Нижний Новгород» на правах аренды?» — приводит слова Булатова «Спорт-Экспресс».

Экс-футболист считает, что Гойло ничем не уступает Лантратову.

В текущем сезоне 23-летний голкипер провёл в составе нижегородцев три матча, в которых пропустил три гола и один раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

На счету 26-летнего Лантратова 10 сухих матчей и 46 пропущенных голов в 20 встречах.