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«Зенит» проиграл в РПЛ впервые с октября: «Нижний Новгород» победил питерцев и напрямую сохранил прописку в Премьер-лиге

21 Мая 2022 • 18:53 Комментировать
Нижний Новгород
1:0
Зенит
окончен

Возможно, это был последний матч в «Зените» для Артёма Дзюбы.

Протокол игры  
Нижний Новгород 1:0Зенит
(1:0) Калинский Николай20'   
Гойло НикитаМасоэро ЛукасГоцук КириллКаккоев НикитаКозлов АлексейКравцов КириллШарипов Альберт  68' (Ткачук Денис (  68') Стоцкий ДмитрийКалинский НиколайБерковский Илья  61' (Горбунов Игорь (  61') Сулейманов Тимур  78' (Карасёв Павел (  78'   85')
Запасные: Миладинович ИванАнисимов АртурМилсонКечкеш АкошНигматуллин АртурПенчиков ДаниилАлександров Виктор
Одоевский ДаниилАдамов АрсенБарриос ВилмарАлип НуралыКруговой ДанилСутормин Алексей  59' (Столбов Кирилл (  59') Кузяев ДалерОздоев Магомед   19'  46' (Сергеев Дмитрий (  46') Мостовой АндрейДзюба АртёмСергеев Иван
Запасные: Ногтев РоманФатеев КириллМасальский ВладиславПогорелов МихаилБязров ДавидКержаков МихаилIlya Vakhania
21 мая. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).

«Зенит», как обычно, стал чемпионом заранее, поэтому последние туры становились для него наполовину товарищескими. В прошлом сезоне на заключительный матч с «Тамбовом» Сергей Семак выставил полностью российский состав. На этот раз состав «сине-бело-голубых» в Нижнем Новгороде оказался без бразильцев, но с колумбийцем Барриосом, и в нём нашлось место Дзюбе, который уже одной ногой вроде как не в «Зените».

Кстати, в Тамбове год назад Артём оформил покер и обогнал Сердара Азмуна в гонке бомбардиров. Чтобы обогнать её нынешнего лидера Гамида Агаларова, ему требовалось забить команде Александра Кержакова девять голов. Решить эту задачу Дзюбе было, мягко говоря непросто. Не только его действия стали менее значимыми в структуре игры «Зенита», но и «Нижний» редко пропускает много. К тому же, волжане имели мотивацию в плане того, чтобы избежать попадания в стыковые матчи, а прямой вылет им и так не грозил.

На начальной стадии матча пенальти мог быть назначен как в одни ворота, так и в другие. С одной стороны, Мостовой навешивал слева от лицевой и попал, кажется, в руку Козлову, но тот отставлял её назад, и одиннадцатиметрового не назначили. А вот на восемнадцатой минуте Виталий Мешков указал на точку после видеоповтора, невзирая на негодование Семака. Причина – Оздоев в своей штрафной наступил на ногу арендованного у «Зенита» Кравцова. Калинский не дрогнул нервами и с пенальти отправил мяч по центру в верхнюю часть створа – Одоевский упал вправо от себя и не смог отразить удар (1:0). Больше до перерыва чего-то особо интересного на поле не происходило.

На 52-й минуте могла сработать в голевом смысле связка Дзюбы и Сергеева. Артём вывел Ивана один на один с Гойло по левой стороне, но Сергеев не переиграл в футбольной дуэли воспитанника «Зенита». На 68-й минуте Иван получил новый шанс, но пробил выше створа. Питерцы играли первым номером, а «Нижний» оборонял минимальный счёт – это было вполне логично. Имел момент Мостовой, пробивший в левый угол, контролировавшийся Гойло. Проигрыш не приносил бы гостям чего-то страшного. Команда Семака потерпела третье поражение в сезоне РПЛ, ставшее для неё первым с октября, а нижегородцы напрямую сохранили прописку в Премьер-лиге.

Кирилл Иванцов

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