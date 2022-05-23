Нападающий «Зенита» рассказал о том, как решился взять фамилию жены

Нападающий «Зенита-2» Михаил Черномырдин рассказал, почему решился на смену фамилии. Раньше он был Погореловым.

«Приняли решение совместно с женой. Она это предложила. У меня на принятие решения ушёл месяц. Посоветовался с отцом — он был не против», — приводит слова Черномырдина пресс-служба «Зенита».

Напомним, жена Михаила Маргарита Черномырдина тоже футболистка. Она защищает цвета ЦСКА и национальной сборной России.

В текущем сезоне 23-летгний нападающий забил пять голов и сделал шесть результативных передач в 17 проведённых матчах.