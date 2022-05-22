Ветеран «Зенита» Константин Лепёхин в интервью «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу уходу из клуба нападающего Артёма Дзюбы.

- Как восприняли уход Дзюба из «Зенита» по истечению контракта?

- Я просто отношусь к любым переходам, уходам футболистов. Это обычная рутина и Дзюба здесь не исключение. Не думаю, что уход одного-двух игроков станет потерей для «Зенита». У клуба такое преимущество над всеми остальными, что говорить о том, что уход Дзюбы кардинально повиляет на дальнейшие результаты не стоит.

- Уход Дзюбы был очевиден, учитывая, что весной он выходил практически только на замены?

- Нет. Не был очевиден. Я даже удивился тому, что он ушел. Понимаю, что он не всегда играл в составе, но почти всегда выходил на поле. Это уже знак, что на тебя рассчитывают. Это если человек за сезон в двух играх выходит на замену, тогда стоит задуматься о смене команды. А Дзюба, на мой взгляд, даже выходя на замену, свою роль в команде играл.

- С «Зенитом» он четыре раза стал чемпионом России, четырежды выиграл Суперкубок России, а также дважды стал обладателем Кубка страны. Как оцените итоги его карьеры в «Зените».

- Только позитивно, как большой плюс и для «Зенита», и для Артема. Находясь в «Зените» он хорошо провел чемпионат мира. Но за эти четыре года чемпионств, питерский клуб был на голову сильнее всех в России. Не из-за Дзюбы, конечно. В целом команда была крепкая. А Артем был наконечником команды, основной игрок атаки, который забивал и отдавал. В команде каждый делал свое дело, поэтому такие результаты.

- Как думаете, на него будет спрос на российском рынке?

- Да. Но насколько клубы смогут потянуть его финансовые запросы, и есть ли они у него вообще, не знаю. Конечно, уровень «Зенита» тяжело кому-то поддержать в плане финансов. Но Дзюба в России еще долго будет приносить пользу.

- Как думаете, Дзюба может оказаться в команде РПЛ из верхней части таблицы, ведь только такие команды могут потянуть его финансовые требования?

- Когда приглашать решают тренеры. Если его возьмет кто-то из сильных команд, удивления не будет. Если нет – тоже. Тяжело прогнозировать, как его оценивают тренеры.

- После таких успехов в «Зените» у Дзюбы еще есть мотивация играть в других командах РПЛ?

- Есть. В любом случае у него есть мотивация забивать. От этого он получает удовольствие. В клубе из нижней части таблицы будет сложнее забивать. В команде, которая за всю игру три раза бьет по воротам, он будет забивать меньше.

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- А что думаете о возможном отъезде за границу? Верите в такой вариант?

- Верю. Среди российских футболистов он более-менее на слуху и в целом неплохо проявил себя на чемпионате мира. Его фактура, статистика, габариты бросаются в глаза, и клубы из Европы могут уделить ему внимание.

- Писали, что Артем может уехать к Черчесову в «Ференцварош». Как вам такой вариант?

- Абсолютно реальный вариант в силу того, что тренер его знает. Это наиболее вероятный вариант среди европейских. Когда тренер лично тебя знает, вероятность трансфера возрастает в разы.

Елена Григорьевская