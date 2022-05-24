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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Круговой: В «Зените» собраны лучшие футболисты

24 Мая 2022 • 00:59 Комментировать
Нижний Новгород
1:0
Зенит
окончен

Защитник «Зенита» Данил Круговой сообщил то, из-за чего он стал больше играть.

«Я считаю, что мне повезло, что ушел Ракицкий, а Дугласа Сантоса переместили в центр. Я начал играть, раскрываться по-другому», — сказал Круговой в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Помимо этого футболист отметил, что в «Зените» играют лучшие футболисты со всей страны, а главный тренер Сергей Семак помогает им раскрыться. В следующем сезоне нужно прогрессировать и получать еще больше времени на поле.

23-летний защитник в минувшем сезоне принял участие в 36 матчах, забил два мяча и сделал пять голевых передач с учетом всех турниров.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак РПЛ Данил Круговой
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