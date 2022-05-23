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Червиченко: «Слухи о переходе Дзюбы в сербский клуб — это бред»

23 Мая 2022 • 10:18 Комментировать
Нижний Новгород
1:0
Зенит
окончен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о будущем нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы. Напомним, ранее российский форвард сделал официальное объявление о своём уходе из питерского клуба.

Из всех возможных вариантов продолжения карьеры Дзюбы самым реальным бизнесмен видит переход в турецкий клуб. Напомним, помимо Турции, сообщается, что футболист может продолжить карьеру в Сербии или «Сочи».

«Турецкий вариант возможен. Турки иногда такие вещи на один-два сезона исполняют. Какую-то звезду, вроде как раскрученную, берут. А вот слухи про сербский чемпионат считаю бредом. Зачем им Дзюба? У них поставлен футбол поставлен на поток для зарабатывания денег», — приводит слова Червиченко Rusfootball.info.

Вариант с переходом в «Сочи» Червиченко также не рассматривает, потому что считает, что в команде Владимира Федотова и так есть два сильных нападающих.

В текущем сезоне 33-летний Дзюба провёл в составе «Зенита» 39 матчей, забив 13 голов и сделав 10 результативных передач.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба Андрей Червиченко
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