Дзюба ни разу не пробил в створ ворот в матче с «Нижним Новгородом»

Российский нападающий «Зенита» Артём Дзюба в поединке заключительного тура РПЛ с «Нижним Новгородом» ни разу не пробил в створ.

Дзюба вышел на поле в стартовом составе и провёл весь матч, но так ни разу и не сумел пробить в створ ворот нижегородской команды. 33-летний нападающий, возможно, проводил свой последний поединок в составе «Зенита». Команда из Санкт-Петербурга в итоге уступила «Нижнему Новгороду» со счётом 0:1.

В этом сезоне Артём Дзюба провёл в российском чемпионате 28 поединков, в которых забил 11 мячей и сделал пять ассистов. Летом форвард станет свободным агентом.