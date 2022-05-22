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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба ни разу не пробил в створ ворот в матче с «Нижним Новгородом»

22 Мая 2022 • 08:52 Комментировать
Нижний Новгород
1:0
Зенит
окончен

Российский нападающий «Зенита» Артём Дзюба в поединке заключительного тура РПЛ с «Нижним Новгородом» ни разу не пробил в створ.

Дзюба вышел на поле в стартовом составе и провёл весь матч, но так ни разу и не сумел пробить в створ ворот нижегородской команды. 33-летний нападающий, возможно, проводил свой последний поединок в составе «Зенита». Команда из Санкт-Петербурга в итоге уступила «Нижнему Новгороду» со счётом 0:1.

В этом сезоне Артём Дзюба провёл в российском чемпионате 28 поединков, в которых забил 11 мячей и сделал пять ассистов. Летом форвард станет свободным агентом.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Нижний Новгород Артём Дзюба
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