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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Титов уверен, что «Зенит» даже без бразильцев сумеет обыграть «Нижний Новгород»

21 Мая 2022 • 11:09 Комментировать
Нижний Новгород
...
Зенит
3.00 3.50 2.35
Через 4 ч. 40 мин.

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов высказался по поводу предстоящего матча в РПЛ между «Зенитом» и «Нижним Новгородом».

Титов сказал «РБ-Спорту», что питерская команда даже без бразильцев всё равно на голову сильнее «Нижнего Новгорода,» так что «Зенит» должен побеждать. Экс-игрок «Спартака» отметил, что в клубе из Санкт-Петербурга очень много футболистов, которым есть, что доказывать. Особенно должен быть мотивирован Артём Дзюба, для которого этот матч, возможно, станет последним в составе «Зенита».

Напомним, что поединок между «Нижним Новгородом» и «Зенитом» состоится сегодня в 17.00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Нижний Новгород Егор Титов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД ЗЕНИТ
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