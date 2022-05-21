Титов уверен, что «Зенит» даже без бразильцев сумеет обыграть «Нижний Новгород»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов высказался по поводу предстоящего матча в РПЛ между «Зенитом» и «Нижним Новгородом».

Титов сказал «РБ-Спорту», что питерская команда даже без бразильцев всё равно на голову сильнее «Нижнего Новгорода,» так что «Зенит» должен побеждать. Экс-игрок «Спартака» отметил, что в клубе из Санкт-Петербурга очень много футболистов, которым есть, что доказывать. Особенно должен быть мотивирован Артём Дзюба, для которого этот матч, возможно, станет последним в составе «Зенита».

Напомним, что поединок между «Нижним Новгородом» и «Зенитом» состоится сегодня в 17.00 по московскому времени.