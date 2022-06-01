Кержаков заявил, что у него нет соглашения с «Нижним Новгородом»

Экс-главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков опроверг информацию о достижении нового соглашения с менеджментом нижегородского клуба.

«Никакой контракт я не согласовывал. Да, есть заинтересованность со стороны «Нижнего Новгорода», я тоже хочу продолжить работу. Но никакого конкретного контракта мне никто не предлагал», — приводит слова Кержакова «Спорт-Экспресс».

Ранее Кержаков заявил, что клуб не продлил с ним контракт.

Напомним, экс-нападающий «Зенита» и сборной России возглавил нижегородскую команду летом прошлого года. Под руководством 39-летнего специалиста «Нижний Новгород» занял 11-е место в турнирной таблице по итогам минувшего сезона РПЛ, сохранив прописку в высшем российском футбольном дивизионе.