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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов: «Чистяков и Алип не соответствуют уровню чемпионской команды»

16 Мая 2022 • 11:07 Комментировать
Нижний Новгород
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Зенит
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21.05 17:00

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о составе «Зенита».

Журналист отметил ошибку 19-летнего вратаря команды Даниила Одоевского в матче 29-го тура против «Спартака» (1:1), а также раскритиковал петербургских защитников.

«У «Зенита» есть вратарская проблема. Одоевский пропустил в ближний угол. Также при всём уважении к Чистякову и Алипу они, увы, не соответствуют уровню чемпионской команды», — приводит слова Орлова «Спорт Экспресс».

Комментатор считает, что 27 пропущенных голов в текущем сезоне — это слишком много для «Зенита».

Напомним, команда Сергея Семака выиграла чемпионат России в четвёртый раз подряд. В последнем туре петербуржцы встретятся с «Нижним Новгородом». Матч состоится в субботу 21 мая. Начало — в 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Геннадий Орлов Дмитрий Чистяков Даниил Одоевский Нуралы Алип
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