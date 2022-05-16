Орлов: «Чистяков и Алип не соответствуют уровню чемпионской команды»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о составе «Зенита».

Журналист отметил ошибку 19-летнего вратаря команды Даниила Одоевского в матче 29-го тура против «Спартака» (1:1), а также раскритиковал петербургских защитников.

«У «Зенита» есть вратарская проблема. Одоевский пропустил в ближний угол. Также при всём уважении к Чистякову и Алипу они, увы, не соответствуют уровню чемпионской команды», — приводит слова Орлова «Спорт Экспресс».

Комментатор считает, что 27 пропущенных голов в текущем сезоне — это слишком много для «Зенита».

Напомним, команда Сергея Семака выиграла чемпионат России в четвёртый раз подряд. В последнем туре петербуржцы встретятся с «Нижним Новгородом». Матч состоится в субботу 21 мая. Начало — в 17:00 по московскому времени.