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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис о возможном продлении контракта Семака с «Зенитом»: «Другого тренера нет, да и не будет»

23 Мая 2022 • 23:07 Комментировать
Нижний Новгород
1:0
Зенит
окончен

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о продлении контракта главного тренера «Зенита» Сергея Семака с клубом.

«Если хотят, то пусть подписывают. Другого тренера нет, да и не будет. У нас большая проблема в российском футболе — не будет еврокубков», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Эксперт выразил надежду на то, чтобы в следующем сезоне наконец-то появилась интрига в чемпионате. «Спартак», ЦСКА и «Динамо» должны составить конкуренцию петербургскому клубу в борьбе за чемпионство.

Ранее в «Зените» подтвердили информацию о том, что предложили Семаку новое соглашение.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Андрей Канчельскис РПЛ
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