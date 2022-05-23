Канчельскис о возможном продлении контракта Семака с «Зенитом»: «Другого тренера нет, да и не будет»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о продлении контракта главного тренера «Зенита» Сергея Семака с клубом.

«Если хотят, то пусть подписывают. Другого тренера нет, да и не будет. У нас большая проблема в российском футболе — не будет еврокубков», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Эксперт выразил надежду на то, чтобы в следующем сезоне наконец-то появилась интрига в чемпионате. «Спартак», ЦСКА и «Динамо» должны составить конкуренцию петербургскому клубу в борьбе за чемпионство.

Ранее в «Зените» подтвердили информацию о том, что предложили Семаку новое соглашение.