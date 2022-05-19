Круговой: «Зенит» хочет показать хороший футбол в последнем матче сезона

Российский защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал журналистам о том, как питерская команда настраивается на последний матч этого сезона с «Нижним Новгородом».

Как приводит слова игрока «Спорт-Экспресс», никто из футболистов «Зенита» в последних матчах не снизил к себе требований. Круговой отметил, что у питерского клуба остался последний матч с хорошим соперником, которому очень нужны очки, но «Зенит» хочет показать хороший футбол и добиться победы.

Напомним, что поединок заключительного тура РПЛ между «Нижним Новгородом» и «Зенитом» состоится 21 мая в 17.00 по московскому времени.