Игонин: «Дзюба — легенда «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал уход из петербургского клуба нападающего Артёма Дзюбы.

Напомним, сегодня, 22 мая, Дзюба официально объявил о том, что покидает «Зенит», в котором провёл семь лет своей карьеры.

Игонин назвал 33-летнего форварда легендой клуба и признался, что не верит в переход футболиста в «Сочи».

«Если меня называют легендой клуба, то его и подавно должны. Не очень понятно, есть ли смысл ему уезжать. Футболисту с такими заслугами и регалиями нужно уезжать в сильный чемпионат. «Сочи»? У них достаточно возрастных футболистов и я думаю, что в клубе сейчас смотрят на то, как омолодить состав», — цитирует Игонина «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что в нападающем заинтересован турецкий «Фенербахче».

В прошедшем сезоне Дзюба провёл в составе «Зенита» 39 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.