Газзаев: Семак — лучший тренер в РПЛ 2021/22

Депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев заявил о том, кто является лучшим тренером сезона в РПЛ.

«Если говорить о лучшем тренере, то, в первую очередь, это Сергей Семак», — сказал Газзаев «РБ Спорту».

По словам эксперта, четыре раза подряд завоевать первое место в чемпионате России непросто. Для этого нужно уметь руководить командой, иметь опыт и высокую квалификацию.

Помимо этого, специалист отметил качественную работу главного тренера «Сочи» Владимира Федотова, а также наставника «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

«Зенит» выиграл чемпионат России 2021/22, это чемпионство стало для клуба четвертым подряд.