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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили: Дзюбе нужно ехать в Китай

20 Мая 2022 • 00:51 Комментировать
Нижний Новгород
...
Зенит
3.05 3.75 2.20
21.05 17:00

Бывший игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал будущее российского нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

«На мой взгляд, сейчас оптимальный вариант для Дзюбы — отправиться в Китай», — заявил Кавазашвили «Спорт-Экспрессу».

По мнению экс-футболиста, если интерес из Китая к российскому форварду сохранился, то обязательно нужно ехать. Там платят хорошие деньги, а чемпионат намного легче. В России Дзюбу оберегают, в Сербии с ним никто церемониться не будет.

Напомним, по информации различных источников Дзюбой интересуются сербская «Црвена Звезда» и турецкий «Фенербахче».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Фенербахче Црвена Звезда Анзор Кавазашвили Артём Дзюба РПЛ
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