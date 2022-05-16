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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба выбрал себе новый клуб

16 Мая 2022 • 12:26 Комментировать

Российский центрфорвард Артём Дзюба близок к переезду в зарубежный чемпионат. У форварда истекает контракт с «Зенитом», и петербуржцы до сих пор не предложили ему новое трудовое соглашение.

Согласно данным Metaratings.ru, в числе претендентов на 33-летнего голеадора фигурирует стамбульский «Фенербахче». «Канарейки» уже предложили нападающему трудовой договор.

Дзюба склоняется к переходу в стамбульский клуб, а не в белградскую «Црвену Звезду». Артём считает, что в Турции уровень футбола выше, чем в Сербии.

В этом сезоне на счету форварда 13 забитых мячей и десять ассистов в 38 матчах на клубном уровне.

Инсайдер рассказал, как может сложиться судьба Дзюбы

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Артём Дзюба
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