Дзюба выбрал себе новый клуб

Российский центрфорвард Артём Дзюба близок к переезду в зарубежный чемпионат. У форварда истекает контракт с «Зенитом», и петербуржцы до сих пор не предложили ему новое трудовое соглашение.

Согласно данным Metaratings.ru, в числе претендентов на 33-летнего голеадора фигурирует стамбульский «Фенербахче». «Канарейки» уже предложили нападающему трудовой договор.

Дзюба склоняется к переходу в стамбульский клуб, а не в белградскую «Црвену Звезду». Артём считает, что в Турции уровень футбола выше, чем в Сербии.

В этом сезоне на счету форварда 13 забитых мячей и десять ассистов в 38 матчах на клубном уровне.

Инсайдер рассказал, как может сложиться судьба Дзюбы