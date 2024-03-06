Окружение Роке недовольно игровым временем нападающего в «Барселоне»

Окружение нападающего «Барселоны» Витора Роке переживает из-за небольшого количества игрового времени бразильца в каталонском клубе. Об этом сообщает журналист Хоаким Пьера.

По информации источника, Роке хочет получать больше игровой практики, потому что предстоящим летом футболист планирует попасть в состав сборной Бразилии для участия в Кубке Америки.

В футболке «Барселоны» 19-летний форвард принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами.

В этом году Кубок Америки пройдет в США. Турнир стартует 20 июня и продлится до 14 июля.