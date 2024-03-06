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Окружение Роке недовольно игровым временем нападающего в «Барселоне» слухи

06 Марта 2024 • 16:24 Комментировать
Барселона
...
Мальорка
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08.03 23:00

Окружение нападающего «Барселоны» Витора Роке переживает из-за небольшого количества игрового времени бразильца в каталонском клубе. Об этом сообщает журналист Хоаким Пьера.

По информации источника, Роке хочет получать больше игровой практики, потому что предстоящим летом футболист планирует попасть в состав сборной Бразилии для участия в Кубке Америки.

В футболке «Барселоны» 19-летний форвард принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами.

В этом году Кубок Америки пройдет в США. Турнир стартует 20 июня и продлится до 14 июля.

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БАРСЕЛОНА МАЛЬОРКА
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