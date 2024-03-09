​Хави: «Трудовая победа»

В Испании начались матчи двадцать восьмого тура Ла Лиги, каталонская «Барселона» обыграла в домашнем матче «Мальорку», а единственный мяч встречи забил Ламин Ямаль. События прошедшей игры прокомментировал наставник каталонского суперклуба Хави Эрнандес.

- Рабочая победа, добытая трудом. Незабитый пенальти изменил динамику игры в нашу пользу. У нас не было 10 или 15 моментов в этом матче, было три-четыре, удалось реализовать один. Это то, что я называю трудовой победой, - заявил Хави в послематчевом интервью.

В следующем туре чемпионата «Барселоне» предстоит сыграть с мадридским «Атлетико».