«Атлетико» одобрил продление аренды Фелиша в «Барселоне»

Всё идёт к тому, что нападающий каталонской «Барселоны» Жоау Фелиш задержится в команде ещё на один сезон. По информации от издания Sport, руководство мадридского «Атлетико» одобрило продление арендной сделки на дополнительный год.

Отметим, что у «Барселоны» нет денег на полноценный выкуп Фелиша. По этой причине единственным вариантом для каталонцев стало продление аренды португальца, на что «Атлетико» дал согласие.

Фелиш в этом розыгрыше чемпионата Испании записал на свой актив 5 голов и 2 результативные передачи. Ранее сообщалось, что за полноценный трансфер 24-летнего Жоау «Атлетико» требует 70 миллионов евро.